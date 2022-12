Van Kromkamp tot Kuyt: deze Nederlanders gingen Cody Gakpo voor bij Liverpool

Met video Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool: ‘Dit is een record­trans­fer voor PSV’

Cody Gakpo zet zijn loopbaan voort bij Liverpool. PSV heeft een bod van de Engelse club geaccepteerd en de 23-jarige aanvaller is ook persoonlijk akkoord. Gakpo vertrekt per direct naar Engeland om de transfer af te ronden. Hij ondergaat in de loop van de week een medische keuring.

