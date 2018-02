Van Hintum blijft aan als technisch directeur Vitesse

Dat wordt nu juli 2019 en daarna keert Van Hintum terug als hoofdscout. Hij heeft daarvoor een nieuw, tweejarig contract getekend. De Brabander blijft dan ten minste tot de zomer van 2021 bij Vitesse actief.



Vitesse kiest voor Van Hintum, omdat de voorbije maanden buitenshuis geen geschikte opvolger is gevonden. Zo maakte topkandidaat Nico-Jan Hoogma de overstap naar de KNVB. Andere, geschikte kandidaten waren niet vrij of bleken niet haalbaar.



De Arnhemse club besloot daarom de procedure te stoppen en een jaar langer uit te trekken voor de invulling van de vitale functie in de organisatie. Van Hintum neemt de taken waar. Hij is daar op berekend. De Brabander was eerder al technisch directeur (bij Willem II) en werkt al langer bij Vitesse. Hij kent de dossiers en alle spelerslijsten. Van Hintum zet daarmee bestaand beleid in Arnhem voort.