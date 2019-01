Van Hanegem Trofee voor Feyenoord-fan met stadionverbod

NAC moet wachten op Gersbach: Australië blijft meedoen in Azië Cup

17:34 Australië heeft zich toch nog weten te plaatsen voor de volgende fase van de Azië Cup. De formatie van bondscoach Graham Arnold versloeg in het laatste groepsduel Syrië, 3-2. De titelverdediger, die eerder alleen won van Palestina, was het evenement begonnen met een nederlaag tegen Jordanië. Alex Gersbach, die een mondelinge overeenkomst heeft over een winterse transfer naar NAC, bleef negentig minuten op de bank.