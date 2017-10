Van Halst over opvolger Hake: 'Zorgvuldigheid boven snelheid'

Hake kan gaan, omdat FC Twente slechts zes punten verzamelde in de eerste acht duels. Hake blijft wel in dienst bij de club, maar Van Halst kan nog niet aangeven in welke functie. De technische baas van FC Twente zegt niet te hebben overwogen ook zijn eigen functie als technisch directeur ter beschikking te stellen. Hij houdt het er op, dat Hake tot op heden te weinig uit de selectie heeft gehaald. ,,We hadden meer overtuiging in het team willen zien. En de samenstelling van de selectie is niet alleen mijn verantwoordelijkheid, maar gebeurt in samenspraak. Daarover hebben ook de scouting en de technische straf meegesproken."