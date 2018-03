Van Halst en gezin verlieten stadion wegens dreiging

Van Halst vertrok kort na het begin van de tweede helft, onder begeleiding van enkele stewards. "Uit voorzorg en in overleg met de veiligheidsmensen hebben we dat besloten. Er was zo veel agressie in het stadion dat dit verstandig was. Ik ben naar huis gegaan. Nee, het was geen leuke avond", aldus Van Halst.



Tijdens de eerste helft waren er agressieve spreekkoren in zijn richting: 'Jantje, rot op'. De directeur werd vooraf ook al bekritiseerd door Vak-P middels een spandoek: 'Van bijtertje in het veld naar zakkenvullende antiheld'. De hele week voor de wedstrijd was het ook al onrustig vanuit de fanatieke achterban van FC Twente.