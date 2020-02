Van Ginkel ziet vierde terugkeer naar PSV zitten: ‘Maar ik ben nu nog niet fit’

Direct in Feyenoord-basis Özyakup komt ‘knallen’: ‘Ik irritant? Ik denk dat Dick gelijk heeft’

16:22 De eredivisie is volgens Dick Advocaat een ‘irritante speler’ rijker. En Oguzhan ‘Ozzie’ Özyakup kan dat vanavond tegen FC Emmen al laten zien, want Orkun Kökçü is geblesseerd. ‘Orrie’ en ‘Ozzie’ samen, dat is iets voor later.