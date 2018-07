Van Geel: Beloftenteams zo snel mogelijk uit voetbalpiramide

,,Een sterke tweede elftallen-competitie met de beste clubs", zegt hij bij VI.nl. ,,De piramide moet vandaag nog instorten."



Volgens Van Geel is de huidige voetbalpiramide niet meer uit te leggen door de voetbalbond KNVB. ,,De promotie en degradatie tussen profs en amateurs, de reden waarvoor die hele piramide is bedacht, is er nooit gekomen. Het merendeel van de profclubs doet er niet aan mee."



De directeur van de Rotterdammers ziet vooral de negatieve effecten voor de eredivisie. ,,Het ergste is nog dat we onze clubs naar Manchester City en Chelsea jagen, omdat ze van de top en subtop geen spelers meer kunnen huren", vindt Van Geel. ,, Want die stellen de talenten nu op in de eerste divisie en de amateurklassen."