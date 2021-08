Van Gaal zoekt op YouTube vergeefs naar live AZ: ‘Hij zit niet meer in de groepsapp hier’

AZ-trainer Pascal Jansen had ook vernomen dat bondscoach Louis van Gaal de wedstrijd van AZ tegen Celtic (2-1) gisteravond niet heeft kunnen zien. Van Gaal zocht de wedstrijd op YouTube terwijl het op Facebook te zien was. ,,Tja hij zit niet meer in de groepsapp hier”, zei Jansen die nog weleens contact heeft met Van Gaal, vrijdagmiddag grappend.

,,Want dan hadden we hem even een link kunnen sturen. Maar het is inderdaad jammer dat hij het niet heeft kunnen zien.” Van Gaal stipte ook aan dat AZ een metamorfose heeft ondergaan en dat de club tegenwoordig weinig Nederlandse spelers meer heeft. ,,Daar moet ik even over nadenken”, aldus Jansen. ,,We zijn met Bizot en Stengs en Boadu inderdaad wat Nederlanders kwijtgeraakt maar er stonden er toch nog wel een paar in tegen Celtic.’’

Jansen heeft na de uitschakeling van gisteravond tegen Celtic nog wel even met zijn zeventienjarige pupil Ernest Poku gepraat. De aanvaller miste een grote kans en was volgens Jansen wat stil bij het ontbijt. ,,Ik kan me dat voorstellen want hij scoort altijd relatief eenvoudig. Het gaat allemaal vrij rap met hem en dat dwingt hij zelf af. Ik kijk wat dat betreft niet naar leeftijd maar naar kwaliteiten. Hij maakt impact als hij speelt, daar gaat het om.”

Volledig scherm Louis van Gaal op het trainingscomplex van AZ. © PRO Shots

Loting

De loting in de Conference League heeft uitgewezen dat AZ in een poule komt met het Roemeense Cluj, het Deense Randers en het Tsjechische Jablonec. ,,Het is toch een podium waarop je je kan presenteren. Zo zie ik het. En ook tegen dat soort ploegen zul je je voor moeten bereiden. Het is leerzaam voor jonge spelers. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Ik maak mijn spelers elke dag duidelijk dat het niet moet maken of je tegen RKC speelt of bijvoorbeeld. PSV.”

Jansen ziet zijn ploeg graag eerste worden in de poule. ,,Dat is wel de ambitie. Want die ambitie hadden we in de Europa League ook.” Van Jablonec weet Jansen al het nodige. ,,Die speelden tegen Celtic in de voorronde van de Europa League dus die hebben we al goed bekeken. Dat komt goed uit.”

De oefenmeester gaat er vanuit dat hij tegen Heerenveen weer gewoon kan beschikken over Teun Koopmeiners. De aanvoerder was na de wedstrijd tegen Celtic uitgesproken over een aanstaande transfer naar Atalanta Bergamo. Die zit er volgens hem nu echt aan te komen. ,,Ik heb daar verder geen informatie over”, aldus Jansen. ,,Maar ik weet dat Teun zijn transferperikelen de afgelopen weken uitstekend heeft weten te scheiden.”