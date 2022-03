Van Gaal tevreden met sfeer en trainingen: ‘Oefenduels gaan aantonen hoe ver we al zijn’

Oranje gaat morgenavond tegen Denemarken voor het eerst spelen in het nieuwe systeem, dat door Van Gaal als een ‘1-3-4-2-1' werd beschreven. Het moet ervoor zorgen dat het Nederlands elftal op het WK ook een ander systeem kan spelen dan het gebruikelijke 4-3-3, dat voor Van Gaal ook nog altijd een optie is. ,,Het nieuwe systeem implementeren is goed gegaan de afgelopen dagen, maar we gaan de komende wedstrijden zien hoe dat gaat in de praktijk. De echte automatismen moeten nog komen", zei Van Gaal.



,,Tijdens de training zag ik dat het goed ging, er werd goed naar voren gespeeld. Tijdens de wedstrijden kunnen we zien hoe goed spelers dit al kunnen uitvoeren tegen twee serieuze tegenstanders. Ik denk niet dat het na twee wedstrijden al voor de bakker is, maar ik denk wel dat deze spelers snel stappen kunnen maken. Voor het WK 2014 hebben we drie weken lang kunnen trainen aan een nieuw systeem. Nu beginnen we daar eerder mee, omdat er in aanloop naar het WK in Qatar geen tijd voor is. Dat gaat nu natuurlijk makkelijker, ook door de techniek die voorhanden is. Wat ik morgen graag wil zien? Dat we gaan scoren.”