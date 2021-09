Van Gaal neemt onbekende doelman Mark Flekken en Noa Lang op in voorselectie Oranje

Na de vorige reeks WK-kwalificatieduels zei Van Gaal al dat hij Mark Flekken van Freiburg eens van dichtbij wilde bekijken. De bondscoach heeft zich dus aan zijn woord gehouden, want de nog onbekende doelman is voor het eerst opgenomen in zijn voorselectie.

In tegenstelling tot de vorige keer maakt Luuk de Jong ook weer kans om weer melden in Zeist. De vorige keer nam Van Gaal hem niet op in zijn voorselectie. Ook kiest de bondscoach er opnieuw voor om de talenten Devyne Rensch, Jurriën Timber en Tyrell Malacia te selecteren. Donny van de Beek zit er net als de vorige keer niet bij. De middenvelder van Manchester United komt amper aan spelen toe bij de Engelse topclub.



Volgende week vrijdag geeft Van Gaal de definitieve namen door die zich een week erna in Zeist mogen melden. Nederland speelt op 8 oktober in Riga tegen Letland en op 11 oktober in de Kuip tegen Gibraltar.