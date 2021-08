Van Gaal heeft tactiek voor Oranje in zijn hoofd: ‘Helaas is dat niet altijd 1-4-3-3'

Veel internationals hebben Van Gaal laten weten dat ze een voorkeur hebben voor een systeem met drie aanvallers. ,,Maar je kiest een systeem dat het beste bij een ploeg past. Helaas is dat niet altijd 1-4-3-3", hield Van Gaal de mogelijkheid voor een speelwijze met vijf verdedigers open.

Van Gaal heeft Steven Bergwijn alsnog in zijn selectie opgenomen omdat hij het goed doet bij Tottenham Hotspur. ,,En hij geeft me een extra mogelijkheid om met drie aanvallers te spelen”, zei hij. Dat Matthijs de Ligt geschorst is voor het duel met de Noren heeft geen invloed op de keuze voor de speelwijze, aldus Van Gaal. De bondscoach houdt ook de mogelijkheid open om Noorwegen, Montenegro en Turkije op verschillende manieren te bestrijden.