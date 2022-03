Van FC Groningen mag Ajax Antony en Tadic zaterdag ook in het theater afzetten

Voetbalpod­cast | ‘Dit duel levert genoeg analyses op voor Louis van Gaal’

Een overwinning op Denemarken en een gelijkspel tegen Duitsland. Wat zijn de lessen voor Louis van Gaal? Is Steven Bergwijn de spits van Oranje met Memphis Depay? In Eindhoven is de kogel door de kerk: Ruud van Nistelrooy wordt de nieuwe hoofdtrainer volgend seizoen. Etienne Verhoeff bespreekt het vanuit de Arena met Sjoerd Mossou.

30 maart