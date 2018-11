Van dit PSV mag je best iets eisen

Door Maarten Wijffels



Denzel Dumfries zei het na de eerste wedstrijd tegen Spurs wel treffend. De neo-international van Oranje had ‘s nachts ‘nog een tijdje wakker gelegen’ van zijn directe tegenstander Son. Dumfries vocht in deze Champions League al duels uit met aanvallers van Barcelona en Inter, maar de Koreaanse international van Spurs voelde als de zwaarste opponent tot nu toe.



,,Son was net zo snel als ik en hij blééf maar acties maken. Ik baal dat ik het niet beter deed tegen hem’’, zei Dumfries. Alle leermomenten zei hij zoals gebruikelijk op te zullen schrijven in een schriftje dat hij al zijn hele voetballeven bijhoudt.