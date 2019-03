Van Dijk weet wat er beter moet tegen Duitsland

,,Er is maar kort over Wit-Rusland gesproken, de focus lag al snel bij Duitsland. We weten wat er beter moet. Dat is heel belangrijk, dat beseften we snel na de wedstrijd. Wit-Rusland creëerde mogelijkheden. Tegen betere landen wordt dat afgestraft.”



,,We zijn tegen Duitsland voorbereid op alles”, antwoordde Van Dijk op de vraag of Duitsland in een mindere fase zit. ,,Wat daar aan de hand is? Ze zitten niet in de beste fase, maar hebben veel kwaliteit, als team en individueel. Hopelijk kunnen we een goed resultaat halen. We gaan om te winnen. In Duitsland hadden we met de late 2-2 veel geluk.’’ Van Dijk was in november zelf de maker van de gelijkmaker in extra tijd.



Van Dijk benadrukte ook het belang van Memphis Depay in de groep. ,,Memphis is een speler die vol vertrouwen speelt, zowel verdedigend als aanvallend er belangrijk is. En hij laat het elke keer weer zien.” Tegen Wit-Rusland scoorde de aanvaller twee keer en bereidde de andere goals voor.