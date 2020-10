Van Dijk: KNVB heeft voor De Boer gekozen, niet de spelers

Woensdag tegen MexicoDe invloed van de spelers van het Nederlands elftal voor de keuze van een nieuwe bondscoach, is minder groot geweest dan veel mensen denken. Dat zei aanvoerder Virgil van Dijk maandag in Zeist, waar Oranje in voorbereiding is op de komende drie wedstrijden tegen Mexico (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (Nations League) en Italië (Nations League).

,,Ik heb de bondscoach in een eerder stadium gesproken en het gesprek was toen heel goed, net als vandaag”, aldus Van Dijk. ,,Dat gesprek ging over hoe de situatie nu is bij Oranje. We hebben als spelersgroep nooit een lijstje met namen doorgegeven aan de leiding van de KNVB. Er is alleen om onze mening gevraagd, dus een wens van ons zou ik het niet willen noemen. We willen de lijn die we hadden ingezet graag doortrekken. Uiteindelijk heeft de KNVB met de raad van commissarissen een beslissing genomen.”



Van Dijk leek vorige maand niet staan te springen op een nieuwe periode met Louis van Gaal als bondscoach. ,,Hij heeft heel veel voor het Nederlands voetbal betekend maar ik heb nooit met hem gewerkt. Ik heb zijn naam ook niet genoemd”, zei de aanvoerder begin september, wat bij sommigen de suggestie wekte dat bepalende spelers van Oranje die aanstelling wilden voorkomen.

Volledig scherm © ANP

Helikopterview voor De Boer

Frank de Boer vindt het logisch dat de selectie van het Nederlands elftal nauwelijks afwijkt van de groep die zijn voorganger Dwight Lodeweges opriep voor de vorige interlandperiode. ,,Het lijkt me logisch dat als je zo kort bondscoach bent, je niet direct met allerlei nieuwe experimenten komt”, legde de nieuwe bondscoach maandag in Zeist uit.

,,Ik ga eerst kijken, met een helikopterview wat er allemaal gebeurt hier. Natuurlijk heb ik informatie gekregen van bijvoorbeeld aanvoerder Virgil van Dijk en mijn stafleden. Ik ga het niet direct helemaal over een andere boeg gooien”, vervolgde De Boer. ,,Ik denk ook dat ze mij daarom uiteindelijk hebben gekozen, omdat ze wel een beetje op dezelfde lijn willen doorgaan. Iedereen in de selectie heeft zijn plek verdiend, op dit moment. Gaandeweg gaan we evalueren en bekijken of dit is wat we nodig hebben.”

Middenvelder Kevin Strootman (Olympique Marseille) en aanvaller Ryan Babel (Galatasaray) spelen weinig voor hun club. Voormalig bondscoach Ronald Koeman vond de inbreng van Strootman belangrijk, vooral ook als routinier in de kleedkamer. De Boer begrijpt dat wel. ,,Kevin is er altijd bij geweest, daar is een reden voor. Natuurlijk moet hij ook presteren. Hij is ook een goede speler, laat dat duidelijk zijn. Soms heb je spelers nodig die ook belangrijk zijn voor dingen buiten het veld. Koeman heeft dat ook zo gezien. Ik ga nu eerst individueel elke speler bekijken en zien of dat is wat het Nederlands elftal nodig heeft.”

Volledig scherm Frank de Boer. © ANP