Van Dijk kijkt uit naar krachtmeting met Dzeko: 'Ben voor niemand bang'

PollLiverpool-verdediger Virgil van Dijk staat dinsdagavond in de eerste halve finale van de Champions League voor een nieuwe krachtproef. Tegen AS Roma moet de Bredanaar topspits Edin Dzeko aan banden zien te leggen.

Recordaankoop Van Dijk maakte afgelopen winter zijn entree op Anfield Road en heeft zich in no-time opgewerkt tot de absolute leider van de Liverpool-defensie. Dinsdagavond wacht Van Dijk de tot op heden grootste wedstrijd uit zijn carrière, als de voormalige jeugdspeler van WDS'19 met zijn ploeg in de heenwedstrijd tegen AS Roma een eerste stap hoopt te zetten in de richting van de eerste Champions League-finale sinds 2007.

Aan Van Dijk de ondankbare taak om AS Roma-spits Edin Dzeko af te stoppen. De Bosnische spits vond dit Champions League-seizoen al zes keer het net, waaronder in beide kwartfinalewedstrijden tegen grootmacht FC Barcelona. ,,Ik heb nog niet eerder tegen Dzeko gespeeld, maar iedereen weet wat ze tegen Barcelona hebben gedaan. Het is een heel goede ploeg en we zullen er klaar voor moeten zijn", liet Van Dijk eerder deze week optekenen in de Engelse kwaliteitskrant The Guardian. ,,Maar ik ben voor niemand bang." In de kwartfinale rekenden Van Dijk en zijn ploeggenoten al af met het gevreesde spitsenduo Gabriel Jesus en Sergio Aguëro van Manchester City.

Enquete poll Virgil van Dijk heeft de kwaliteiten om Edin Dzeko af te stoppen Ja

Nee

Ik moet het nog zien Virgil van Dijk heeft de kwaliteiten om Edin Dzeko af te stoppen Ja (82%)

Nee (0%)

Ik moet het nog zien (18%)

Nederlands onderonsje