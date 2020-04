Van der Sar over stoppen seizoen: Ajax wordt juist het hardst geraakt

Edwin van der Sar was best wel een beetje verrast over de ophef die ontstond na het pleidooi van Marc Overmars over het onmiddellijk stopzetten van de eredivisie. ,,Maar niet over de boodschap zelf, want we staan er hetzelfde in”, zegt de algemeen directeur van Ajax.

,,En ik wist dat hij een interview zou geven. Maar ik was achteraf gezien liever een dag later samen met een paar andere clubs naar buiten gekomen. Dat was misschien netter geweest.”

Ajax geeft het advies de eredivisie niet meer te hervatten, net als PSV, AZ een een aantal clubs dat tegen degradatie strijdt. De KNVB schaart zich voorlopig achter de UEFA, die alles op alles zet om de Europese competities uit te laten spelen. De nationale bond volgt de richtlijnen van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarop ook de overheid blind vaart. Vanwaar die haast bij Ajax? ,,Wij kijken om ons heen, naar wat er nu in de maatschappij gebeurt”, zegt Van der Sar. ,,We vinden dat er duidelijkheid moet komen voor spelers en supporters. De lol is eraf, laten we kijken naar volgend seizoen.”

Volgens Louis van Gaal gebruiken clubs de coronacrisis voor eigen gewin, Ajax voorop. ,,Dat is natuurlijk niet zo”, antwoordt de algemeen directeur van de landskampioen uit Amsterdam. ,,Als we stoppen, dan worden wij met onze dure huishouding zelfs het hardst geraakt. Harder dan dat we door kunnen gaan. Iedereen gaat er ook maar vanuit dat de kampioen van Nederland zich rechtstreeks kwalificeert voor de Champions League en al 40 miljoen euro rijker is.”

De kampioen van Nederland gaat het hoofdtoernooi van de Champions League pas in als de winnaar zich ook via de eigen competitie weet te plaatsen. ,,De kans bestaat dat de kampioen van Nederland dus gewoon een voorronde moet spelen”, benadrukt Van der Sar. ,,En wat gebeurt er als de Champions League helemaal niet meer wordt hervat? Wij voetballen voor onze supporters. En het lijkt mij sterk dat die op de tribune mogen zitten als we in juni hervatten. Ook daarom adviseren we te stoppen.”

Onduidelijk is of Nederlandse clubs volgend seizoen nog wel aan Europese toernooien mogen deelnemen. De UEFA heeft strenge maatregelen aangekondigd voor competities die voortijdig stoppen. De dreigende brief werd ook ondertekend door de ECA, een organisatie van Europese clubs waarvan Van der Sar vicevoorzitter is. ,,Nee, dat voelt helemaal niet ongemakkelijk”, zegt de oud-doelman. ,,Ik vertegenwoordig daar de Europees spelende clubs uit de middelgrote landen. Dus niet de grote clubs voor wie het vanwege de tv-gelden veel belangrijker is dat de competitie wordt afgemaakt. Er zijn in Europa ook heel veel clubs die er net als Ajax wel mee willen stoppen. Verder ben ik geen jurist, dus ik weet niet of de UEFA een dergelijk sanctie kan opleggen, maar daarover zal ongetwijfeld gesproken worden als landen stoppen.”

Ajax is een gezonde club, met een eigen vermogen van 261 miljoen euro. ,,We hebben hard gewerkt voor een buffer in zware tijden”, zegt Van der Sar. ,,Maar we hebben 470 werknemers in dienst en de spelerssalarissen zijn in ruim 2 jaar gegroeid van 25 naar 55 miljoen euro. Ik ga geen bedragen noemen over hoeveel we er mogelijk bij inschieten, want we zijn beursgenoteerd. Maar er komt niets binnen nu. Onze drie fanshops zijn gesloten, maar de huur en personeelskosten lopen door. We hebben gelukkig langlopende contracten met onze sponsors Ziggo en Adidas, maar we hebben ook zakelijke relaties die het lastig hebben. De voetbalwereld gaat er straks ook echt anders uitzien, ook de transfermarkt. En wij zijn erg afhankelijk van transfers. We willen aanhaken bij de Europese top en geven structureel meer uit dan dat er binnenkomt. Voor de coronacrisis stevenden we daarom al af op een verlies.”