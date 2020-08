Van der Sar maakt zich niet druk over gat in de begroting: ‘Verkopen hoeft niet per se’

Door Johan Inan



Van der Sar loste deze week voetbaldirecteur Marc Overmars af op het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk. De algemeen directeur had voor aankomst contact met de technische baas, die stelde dat de selectie er goed op staat. ,,Marc gaf aan dat het een goed trainingskamp is. De spelers zijn enthousiast, er is concurrentie, we hebben jonge gretige spelers mee en ook in aantallen zit het goed. Maar goed, het is nog geen 5 oktober. De transferwindow is nog even geopend.”



De op de fiets door Bramberg am Wildkogel rollende Van der Sar doelt daarmee vooral op het trio Andre Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek. Zij lieten eerder weten deze zomer graag de stap naar de wereldtop te maken. Als geen van hen vertrekt, is de kans bijzonder klein dat Ajax nog met een versterking op de proppen komt. ,,We hebben al veel spelers. Het is onzinnig om een nieuwe keeper, linksback of nummer tien te halen als zij hier nog zijn en je ook nog andere opties hebt. Daar is deze week ook een beetje voor: om uit te vogelen welke spelers op welke positie uit de voeten kunnen”, legt Van der Sar uit.

Ajax heeft Champions League-voetbal in de begroting opgenomen voor het nieuwe seizoen. Daar blijft het niet bij, want de club reserveert ook standaard tientallen miljoenen aan transfers. Met de inkomsten die gepaard gaan met het bereiken van het hoofdtoernooi en de verkoop van Hakim Ziyech, Joël Veltman en Sven Botman (complete transferbedragen staan nog niet op rekening) krijgt Ajax volgens Van der Sar de begroting nog niet sluitend.

,,Dat betekent niet dat we móeten verkopen. Doen we dat niet, hebben we wel een gat. Maar het hoeft niet per se. Ik heb liever sportief succes. We hebben een gezond eigen vermogen, de selectie vertegenwoordigt veel waarde en we moeten de jeugd ook een kans blijven geven. Dat mechanisme hoort bij Ajax. Je wil dat jonge spelers van de ouderen leren. Het is alleen wel zo dat het niveau omhoog moet blijven gaan. Dat merk je ook omdat we tegenwoordig in staat zijn Nederlandse internationals terug te halen.”

Deadline

Net als Ten Hag laat ook Van der Sar weten dat het begeerde drietal niet tot 5 oktober krijgt om een toptransfer af te dwingen. Ajax wil tijd hebben om een eventuele vertrekker te vervangen, legt Van der Sar uit. ,,Het is geen harde deadline maar we willen wel weten waar we aan toe zijn. Wanneer? Daar laten we ons niet over uit. Het is wel zo dat het vijf of zes jaar geleden lekker was als er dertig miljoen binnenkwam. En tegenwoordig? Graag, maar dat hoeft dat niet meer per se.”

Of het ideaalplaatje is dat deze selectie er op 6 oktober nog staat? ,,Ik zou er geen problemen mee hebben als het nu 6 oktober is”, stelt Van der Sar. ,,Dan wordt het wel een beetje futselen met de begroting, maar daar komen we wel uit. Uiteindelijk is het doel weer om kampioen te worden en ver te komen in de Champions League. Internationaal presteren, is immers waar we voor bezig zijn. Dat doen we graag met een zo sterk mogelijke selectie. Als iemand besluit te vertrekken omdat hij die kans krijgt die hij wil pakken, dat zij dan maar zo. Alleen wel voor het juiste bedrag. Ik heb al eerder gezegd: we denken met spelers mee en vragen andersom ook na te denken over een langer verblijf, maar we gaan door corona spelers niet voor de helft van de prijs verkopen.”