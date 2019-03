Van der Luer begint bij Roda JC met gelijkspel in derby tegen MVV

Alle treffers vielen in de tweede helft. De Belg Livio Milts schoot in de 53e minuut binnen op aangeven van Mart Remans. Diezelfde Remans was dertien minuten later de afmaker. In de 78e minuut maakte Anthony van den Hurk het weer spannend. De nummer 9 van MVV had later weer kunnen scoren, maar schoot hoog over. De gelijkmaker kwam er alsnog. De Belg Jordy Croux was het eindstation van een MVV-aanval. Het had zelfs 2-3 kunnen worden maar Van den Hurk en Asumah Abubakar misten grote kansen.