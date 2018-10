Van der Gragt terug bij selectie Leeuwinnen voor finale play-offs

In de selectie van 23 speelsters ontbreekt Kelly Zeeman. De middenvelder van Ajax heeft last van een knieblessure. Wiegman erkent dat de concurrentiestrijd momenteel groot is bij Oranje. ,,Dat is alleen maar heel positief voor de ontwikkeling van de ploeg. Veel speelsters laten op de training zien dat ze in het basisteam kunnen aantreden. Dat maakt het voor ons lastig om het eerste elftal op te stellen. Ik kreeg er geen hoofdpijn van, maar het levert wel binnen de staf veel gespreksstof op om de juiste keuzes te maken.’’

Oranje speelt op vrijdag 9 november in de Galgenwaard in Utrecht de eerste wedstrijd tegen Zwitserland. Vier dagen later is de return in het LIPO Park in het Zwitserse Schaffhausen. ,,Het is heel bijzonder dat alle kaarten voor onze thuiswedstrijd binnen een half uur waren uitverkocht. Hoe beter het resultaat voor eigen publiek, des te groter is de kans op plaatsing in Zwitserland’', betoogt Wiegman.



De winnaar van deze play-off plaatst zich voor het WK in Frankrijk volgend jaar zomer (7 juni - 7 juli). Het WK 2019 is de achtste editie van de mondiale titelstrijd in het vrouwenvoetbal. In totaal nemen 24 landen deel.