Van der Gragt na langdurig blessureleed opgeroepen voor Algarve Cup

Na langdurig blessureleed keert Stefanie van der Gragt terug in de selectie van het Nederlands voetbalelftal. Bondscoach Sarina Wiegman heeft de verdedigster van FC Barcelona opgeroepen voor het toernooi om de Algarve Cup, dat volgende week in Portugal begint.

De Algarve Cup duurt van 26 februari tot en met 6 maart. De Oranje Leeuwinnen spelen in de poulefase tegen Spanje en Polen.

Van der Gragt maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije (1-0 winst) op 12 juni 2018 voor de laatste keer haar opwachting in het Nederlands vrouwenelftal. Daarna viel ze weg door een bovenbeenblessure. Van der Gragt miste onder meer het slot van de WK-kwalificatie met Oranje en de play-offs, waarin de Nederlandse voetbalsters een WK-ticket veroverden. In november vorig jaar liep ze bij Barcelona een knieblessure op, waardoor de oud-Ajacied opnieuw enige tijd uit de roulatie was.

Ook Daniëlle van de Donk (Arsenal), die in januari wegens een spierblessure de oefeninterland tegen Zuid-Afrika miste, is er in Portugal weer bij. FC Twente-aanvaller Ashleigh Weerden maakt haar debuut in de Nederlandse selectie.

Wiegman kan in Portugal geen beroep doen op Anouk Dekker (Montpellier HSC) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon). Beiden staan aan de kant met een bovenbeenblessure.

Nederland speelt in Portugal tegen Spanje (27 februari) en Polen (4 maart). De finaleronde wordt op 6 maart afgewerkt. Nederland staat zevende op de FIFA-ranking. Spanje is de nummer twaalf en Polen bezet de 34e plek.

Het toernooi om de Algarve Cup, met twaalf deelnemende landen, staat hoog aangeschreven. Vorig jaar haalden Oranje en Zweden de finale. Door overvloedige regenval kon de eindstrijd niet doorgaan waarna beide teams als winnaar werden uitgeroepen.

Nederland is in voorbereiding op het WK komende zomer, dat van 7 juni tot 7 juli wordt gehouden in Frankrijk.

OranjeLeeuwinnen on Twitter 📊| Selectie round-up: ❌ Van de Sanden & Dekker ✅ Van der Gragt & Van de Donk 1⃣ Debuut voor Ashleigh Weerden #AlgarveCup #OnzeJacht