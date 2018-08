Van den Brom ziet komst Maher wel zitten: 'Ik heb hem er graag bij'

Door Nik Kok



,,Hij heeft andere kwaliteiten dan de middenvelders die we nu hebben. Adam is creatief en kan iemand voor de keeper zetten. Guus Til en Teun Koopmeiners zijn toch meer van het aanpakken," zegt Van den Brom.



Maher doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde in zijn eerste periode in Alkmaar 94 wedstrijden voor AZ. Hij werd in 2012 talent van het jaar, speelde vijf interlands voor Oranje en vertrok na de bekerwinst in 2013 (2-1 winst op PSV in finale) naar de club uit Eindhoven. Bij PSV speelde Maher in de eerste twee seizoenen nog regelmatig, maar daarna kwam hij op een zijspoor terecht. Voor twee andere spelers die meetrainen, Ricardo van Rhijn en Piet Velthuizen, lijkt er ook een kans op een toekomst bij AZ.



AZ heeft nog een stand-in nodig voor rechtsback Jonas Svensson terwijl het ook een ervaren keeper nodig heeft omdat keeper Rody de Boer zwaar geblesseerd is. ,,Piet is nog niet fit”, zegt Van den Brom. ,,Maar het zou goed zijn om hem zo snel mogelijk aan de groep toe te voegen.”