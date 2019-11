Van den Brom vs. Slot: ‘AZ is verder dan wij’

Er gaat wel eens een berichtje heen en weer, tussen AZ-trainer Arne Slot en zijn collega in Utrecht. Jarenlang waren ze een tandem bij AZ, totdat Van den Brom besloot voor een nieuwe uitdaging bij FC Utrecht te gaan. Slot is nu eindverantwoordelijk bij de nummer twee van de eredivisie. Ze spreken elkaar nog vaak telefonisch. Over de wedstrijden van hun clubs, of als FC Barcelona een schitterende partij speelt, maar ook over hele andere dingen.



,,We hebben lang met elkaar gewerkt en je kent elkaar door en door. Het is mooi om te zien dat ze daar gewoon doorgaan met waar we al heel lang mee bezig zijn geweest met de club”, vertelt Van den Brom. Het succes van AZ verklaart hij ook door de stabiliteit in de speelwijze en de selectie die de club al jaren heeft. ,,Er zijn daar veel jongens gebleven, er is een bepaalde vastigheid in het elftal. Hoe meer je met elkaar speelt, hoe makkelijker het wordt. Dat zie je bij ons nu ook steeds meer. Hoe meer we vertrouwd raken, hoe meer we van elkaar weten wat onze kwaliteiten zijn, hoe makkelijker het wordt en hoe beter we elkaars kwaliteiten kunnen benutten.“



,,AZ is daar verder in omdat ze langer met elkaar spelen. Maar ook niet meer dan dat. Het is voor ons hier de uitdaging om dat uiteindelijk op lange termijn voor elkaar krijgen”, aldus Van den Brom. Hij mist alleen de geblesseerde Adrián Dalmau en Issah Abass, die nog met Jong Ghana op pad is. Resultaat tegen AZ is van cruciaal belang om de Alkmaarders in zicht te houden. Bij winst is het gat nog maar drie punten; bij een zege van Slot is AZ met negen punten ver uit zicht. Van den Brom dicht zijn ploeg goede kansen toe. ,,We hebben in thuiswedstrijden een goede reeks gedraaid. Ondanks de tik van Ajax voor de interlandbreak hebben we toch gewoon best een goed gevoel overgehouden aan alles tot nu toe.”