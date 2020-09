Van den Brom: ‘RKC is ook de reden dat wij gisteren niet Europees speelden’

Zes van de vijftien punten die RKC vorig seizoen behaalde, werden van FC Utrecht afgesnoept. ,,Daar moet je niet teveel aandacht aan besteden”, vindt trainer John van den Brom. ,,Maar ze hebben ons wel pijn gedaan. Het is ook de reden dat wij gisteren niet Europees speelden en Willem II wel, zo moet je het ook zien. Wij moeten zondag op de manier starten waarop we tegen VVV-Venlo zijn geëindigd.”

Gyrano Kerk is wél gewoon aanwezig, ondanks dat er hevige interesse is voor de aanvaller. Een avontuur in de Serie A lonkt. ,,Het gaat al veel te lang over Gy”, aldus Van den Brom. ,,De transfermarkt is nog tot en met 6 oktober open en het zal tot die tijd nog wel over hem gaan. Hij heeft het hier super naar z’n zin, dus hij zegt ook dat de noodzaak om te vertrekken er niet is.”