Van den Brom na verloren bekerfinale: We moeten ons juist nu tonen

,,We willen ons juist in dit soort wedstrijden tonen. Dat is ons te vaak niet gelukt. Zondag hebben we daar weer een mooie kans toe'', aldus Van den Brom, die de duels met de clubs uit de traditionele top 3 steeds verloor.



AZ maakte in de finale in De Kuip geen beste indruk. Van den Brom: ,,We hebben gewoon niet het niveau gehaald dat we heel lang in de competitie wel hebben gehaald. Die teleurstelling is misschien nog wel groter dan het verliezen van de bekerfinale. We hadden een heel goede voorbereiding naar de wedstrijd toe en hebben veel aandacht besteed aan hoe we het wilden doen tegen Feyenoord. Uiteindelijk ben je wel afhankelijk van de vorm van de dag. Dat is denk ik de grootste oorzaak dat we die wedstrijd verliezen.''



De spelers kregen van de trainer maandag een vrije dag. ,,Voor de tweede keer achter elkaar een finale verliezen is heel teleurstellend. Dat moet iedereen persoonlijk verwerken'', legt de trainer uit. ,,Ik ben in mijn eentje gaan golfen. Dan kun je even alles van je afslaan.''