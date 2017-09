Van den Brom krijgt slappe lach na opmerking van Gonny

Dijkstra wint met Oranje O19 na comeback

11:07 Caitlin Dijkstra won met Oranje onder 19 in de tweede wedstrijd op het vriendschappelijke vierlanden toernooi met 2-5 van Zwitserland. Ten opzichte van de eerste wedstrijd startten veel andere speelsters. „We proberen nog veel uit”, laat Dijkstra weten. De vriendschappelijke wedstrijden zijn als voorbereiding op het EK-kwalificatietoernooi dat in oktober plaatsvindt in Nederland.