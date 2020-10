Van den Brom: ‘Ik wil óók de Elia zien waar we mee bekend zijn’

De verwachtingen rondom de rentree van Elia in de eredivisie zijn nog altijd hooggespannen. Toch staat de teller na vier wedstrijden op een schamele 54 minuten in vier korte invalbeurten. Hij begon niet topfit aan het seizoen en kreeg te maken met privéproblemen, toen zijn dochtertje op de intensive care belandde. Bij interviews wordt Elia al weken uit de wind gehouden. Intussen is hij fysiek klaar voor een basisplaats, maar kiest trainer John van den Brom nog altijd voor Bart Ramselaar als valse linksbuiten.

Op bijna poëtische wijze verklaart Van den Brom dat: ,,Eljero is er, maar ook nog niet.” Met andere woorden: ja, Elia kán spelen, maar is nog niet van het niveau waarop de technische staf hem wil hebben. ,,Ik las een keer uitspraak, dat geen enkele trainer z’n beste spelers niet opstelt”, aldus Van den Brom. ,,Als je me vandaag vraagt wie ik moet kiezen voor morgen, dan speelt Bart. Het is nu gewoon een afweging wie er op dit moment beter is, belangrijker voor het team.”

Kwaliteiten

Van den Brom gaat zelf ook mee in het verwachtingspatroon rondom de aanvaller. ,,Want ik wil ook de Elia zien waar we bekend mee zijn. Ik zie echt wel bij trainingen waarom we hem gehaald hebben, die extra kwaliteiten, maar soms ook niet. We moeten een beetje geduld met hem hebben. Hij baalt zelf ook als een stekker dat hij nog niet beslissend is geweest. Beter kun je het niet hebben als trainer.”

Het elftal dat Van den Brom tegen FC Twente kiest, zal niet veel afwijken van het team dat gelijkspeelde tegen FC Groningen (0-0). Maarten Paes keert mogelijk na zijn coronabesmetting weer terug in het doel. Mimoun Mahi en Adrián Dalmau zijn nog steeds afwezig en ook Emil Bergström is vanwege blessureleed niet beschikbaar voor het duel.