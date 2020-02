Van den Brom: Had graag Ajax zondag getroffen, maar heb er begrip voor

,,Het is een bijzondere wedstrijd en we waren er klaar voor. Misschien was dit wel het goede moment om tegen Ajax te spelen”, doelde Van den Brom op de overvolle ziekenboeg van de koploper van de eredivisie. Hakim Ziyech, Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman en Zakaria Labyad waren allemaal niet inzetbaar. Het was de bedoeling dat Daley Blind als invaller zijn rentree zou maken bij Ajax. ,,Zelf hebben we ook wat blessures”, zei van den Brom. ,,Het is jammer dat we ze morgen niet treffen, maar niet meer dan dat. Ik heb er alle begrip voor.”