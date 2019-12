Van den Brom gaat ingrijpen na nieuwe nederlaag

14, 18 en 22 juni Alleen maar avondduels voor Oranje in groepsfase op EK

19:46 Het Nederlands elftal speelt op het Europees kampioenschap alle wedstrijden in de groepsfase 's avonds. Dat heeft de UEFA bekend gemaakt. Twee keer speelt Oranje (tegen Oekraïne en Oostenrijk) om 21.00 uur en één keer (tegen een nog onbekend land) is de aftrap van een duel in de Johan Cruijff Arena om 18.00 uur.