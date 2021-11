Van de Streek ontbreekt bij jacht op herstel van ‘kriegelig’ FC Utrecht

Zonder de zieke Sander van de Streek en met de van een hersenschudding herstelde Mike van der Hoorn als twijfelgeval ontvangt FC Utrecht zondag Heracles Almelo in de eigen Galgenwaard. Na twee nederlagen op rij in uitwedstrijden staat er wel wat op het spel voor de ploeg van trainer René Hake.

Hake moet het dus doen zonder Van de Streek, die ziek is. Van der Hoorn was vorige week al hersteld van zijn hersenschudding, maar met de 29-jarige verdediger wordt niet veel risico genomen. Het gevoel van de verdediger bij een rentree is deze week een stuk beter. ,,Ik hoop dat het goed gaat met Mike en dat hij er nu wel bij kan zijn”, aldus Hake, die vandaag of morgen beslist over diens inzetbaarheid op basis van een advies van de medische staf.

Utrecht staat nog altijd vierde, maar verloor de laatste duels op vreemde bodem. Vitesse en Cambuur waren beiden met 2-1 te sterk. Daartegenover staat nog altijd een imposante thuisreeks. Vijf van de zes thuiswedstrijden werden gewonnen en in het ene duel dat in een gelijkspel eindigde, 2-2 tegen RKC, werd een doelpunt van Van der Hoorn in blessuretijd ten onrechte afgekeurd.

Utrecht stond pas acht minuten op achterstand in Stadion Galgenwaard dit seizoen en heeft een doelsaldo van 21-6 in eigen huis. In alle thuisduels scoorde de ploeg van Hake minstens tweemaal. Die cijfers staan in schril contrast met de teneur van de laatste weken, waarin het spel ronduit matig is en Utrecht buitenshuis keer op keer verliest. Mede daarom is resultaat zondag in de lege Galgenwaard tegen Heracles van groot belang.

,,Het contrast tussen thuis en uit is veel te groot, dat is heel duidelijk”, vindt Hake. ,,Dat moet anders. Gelukkig kunnen we handelen vanuit een goede positie met de vierde plek. Dat is wat anders dan vorig jaar, toen we twaalfde stonden en iedereen moesten inhalen. De situatie is anders, maar niet minder urgent. Het is wel mooi dat het hier een beetje ‘kriegelig’ wordt na twee nederlagen. Dat is niet altijd zo geweest en dat geeft aan dat we op de goede weg zijn.”

