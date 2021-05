Van de Looi wil niet arrogant worden met Jong Oranje: ‘Nu zijn wij de titelfavoriet zeker?’

Vanzelf ging het niet, had de trainer gezien. ,,In de tweede helft moesten we wel terug en hebben we ook wel wat geluk gehad, maar die late goal was fantastisch. Zij namen meer risico’s, maar we wisten dat wij met onze snelheid ook iets konden doen. Die momenten kwamen er. Daarvan hebben we geprofiteerd. Mooi, heel mooi.”

Frankrijk was bij voorbaat uitgeroepen tot de grote favoriet. ,,Daar hebben we ons niet aan gestoord”, zei Van de Looi. ,,Dat hebben we ook niet gedaan toen er kritiek was in de eerdere fase van het toernooi. Misschien was het wel terecht soms.”

Het plan was duidelijk, aldus Van de Looi. ,,Ons idee was de ruimte tussen de linies op te zoeken, dat is gelukt. Nu we Jong Frankrijk verslagen hebben? Ja, nu zijn wij de favoriet zeker? Nee, we moeten niet arrogant worden. We zitten bij de laatste vier, met teams die elkaar niet veel ontlopen. Hoe fit zijn we, kunnen we dit weer brengen? Dat gaan we zien. Van tevoren hebben we gezegd, we gaan voor de winst in het toernooi. Dat is een zeer ambitieuze doelstelling, maar we zijn nog niet tevreden.”