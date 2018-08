Van de Beek start in de basis tegen Heracles

Donny van de Beek zat de laatste twee Europese wedstrijden op de bank, maar staat morgen tegen Heracles weer in de basis. ,,Er is interne concurrentie. Dat is alleen maar goed voor de speler.’’

Door Daniël Dwarswaard



Donny van de Beek liet na afloop van Standard Luik- Ajax afgelopen dinsdag duidelijk merken niet blij te zijn met zijn reserverol. Op de persconferentie van Erik ten Hag, die verklapte dat Van de Beek morgen tegen Heracles in de basis staat, ging de trainer in op de situatie. ,,Het is goed dat Donny teleurgesteld is over de laatste wedstrijden’’, zegt hij. ,,We hebben een brede selectie. Daar hebben we ook heel bewust voor gekozen. We gaan als het goed is veel wedstrijden spelen en zullen iedereen keihard nodig hebben. Donny is een gewaardeerde basiskracht. Maar zo hebben we meer dan elf spelers. Daarom moeten er soms keuzes worden gemaakt.’’

Dat is in dit prille seizoen al een item. Carel Eiting speelde bijvoorbeeld twee keer prima tegen Sturm Graz, maar ook hij zat tegen Standard op de bank. In het algemeen zegt Ten Hag daarover. ,,Een extra motivatieprikkel is altijd goed. Er is interne concurrentie. Dat is uiteindelijk alleen maar goed voor de speler. We zullen moeten beseffen dat we het met elkaar moeten doen. Dat heeft ook met ‘rolacceptatie’ te maken.’’

Ziyech