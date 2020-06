Van de Beek in wachtkamer: radiostilte bij Real Madrid

Door Mikos Gouka



Donny van de Beek. Die gaat van Ajax naar Real Madrid, fluisteren insiders in de voetbalwereld al een tijdje. De Spaanse topclub is immers al akkoord met Ajax, voor een bedrag van ruim 50 miljoen euro. En Van de Beek zelf is er op zijn beurt al een tijdje uit met Real Madrid. Alleen: al die handdrukken waren wel allemaal van voor de verwoestende coronacrisis.



Vooral in Spanje heeft de crisis snoeihard toegeslagen. Veel doden, economisch meer dan rake klappen. Real Madrid komt over dat laatste wel heen en het is zeker niet zo dat de grootste club op aarde opeens het geld niet meer zou hebben om de 23-jarige middenvelder bij Ajax weg te plukken.



Maar de situatie is ingewikkeld. Een groot deel van de aanhang van de club is zwaar getroffen. De selectie van Real Madrid leverde drie volledige maandsalarissen om bij te dragen. Het moment om dan een Nederlandse speler te presenteren, is er simpelweg gewoon voorlopig niet.