Van coëfficiëntendrama naar uitstekende week: PSV en AZ redden Nederland

Door Jeffrey van der Maten



Het feest was groot in Nederland, toen een maand geleden de achtste plek werd overgenomen van België. Na een jarenlange inhaalrace verstevigde Nederland de plek in de belangrijke top tien weer een beetje extra. De Belgen leken daar echter gisteravond resoluut een stokje voor te steken. Door een zege van FC Antwerp nam België virtueel de achtste plek over, maar PSV (0-1 zege op Granada) AZ (1-1 tegen Napoli) hielpen Nederland weer terug naar die gevierde achtste plaats.

Daarmee greep Nederland via de twee topclubs een reddingsboei, nadat Ajax had verloren van Liverpool (1-0) en ook Feyenoord onderuit was gegaan tegen Dinamo Zagreb (0-2). De weekscore kwam uiteindelijk op 0,6 punt. Dat brengt het totaal op 36,400. Concurrenten België (35,900), Oostenrijk (34,385) en Oekraïne (31,100) volgen op gepaste afstand.

Volledig scherm Doelpuntenmaker Bruno Martins Indi houdt Napoli-ster Dries Mertens van zich af. © BSR Agency

Coëfficiëntenranglijst (opbrengst deze week)

7. Rusland 38.215 (+0.333)

8. NEDERLAND 36.400 (+0.600)

9. België 35.900 (+0.800)

10. Oostenrijk 34.825 (+1.000)

11. Oekraïne 31.100 (+0.800)

Volledig scherm Ajax ging onderuit bij Liverpool. © BSR Agency Een plek bij de beste tien landen is voor Nederland cruciaal, met het oog op de Europese ticketverdeling. Een top10-klassering geeft de landskampioen van 2022 namelijk directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Door de uitstekende prestaties van dit seizoen lijkt het erop dat Nederland niet meer naar beneden hoeft te kijken. Langzaam kan het vizier steeds scherper worden gesteld op Rusland, de huidige nummer zeven. Waar het verschil begin vorig seizoen nog liefst tien punten bedroeg, is het gat met de Russen na deze week geslonken tot 1,185.

Extra Europese plekken levert die zevende plaats niet op, maar toch: Nederland is alweer op weg naar een nieuw slachtoffer in de ongekende opmars. Positief is dat PSV zich al plaatste voor overwintering en dus ook in de knock-outfase voor Nederlandse punten kan zorgen. Tevens zijn Ajax, Feyenoord én AZ met nog een duel te gaan volop in de race voor een plek in de volgende ronde. Het zou de eerste keer zijn sinds 2012 dat alle vier de Nederlandse deelnemers naar de knock-outronde gaan.

Beste landen 2020/2021

1. Engeland 12,642

2. Spanje 10,928

3. Duitsland 10,214

4. Italië 9,714

5. Portugal 6,600

6. NEDERLAND 5,800

De coëfficiëntenranglijst wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde prestaties per land over de laatste vijf seizoenen. Een overwinning of gelijkspel levert punten op, die uiteindelijk belangrijk zijn voor de verdeling van de tickets. De vier beste landen krijgen bijvoorbeeld vier directe Champions League-tickets, terwijl de Nederlandse kampioen na magere jaren de laatste seizoenen slechts een plek in de voorronde van het grootste clubtoernooi verdiende.