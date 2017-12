Van Bronckhorst ziet voordelen afsteken fakkels, clubleiding duidelijk niet

Door Mikos Gouka



,,Het heeft een klein beetje geholpen om de 2-1 te maken tegen Napoli’’, zei Van Bronckhorst. ,,De laatste fase in de wedstrijd woensdag was bijzonder. Als het publiek achter het elftal gaat staan, dan geeft dat iets extra’s. We speelden met tien man, maar het gaf iets extra’s. De aanval naar de beslissende corner toe, stonden we tussen zeven of acht Italianen. En St. Juste kopt hem tussen zes Italianen in. De laatste fase was bijzonder. Al die fakkels, de steun die de fans aan het team gaven en dan ook nog de winnende goal. Het levert een boete op? Er zijn heel veel regels in de maatschappij. Als die niet worden nageleefd, dan volgt er een sanctie. We weten dat het zo is en de club ondervindt daar wel de nadelen van natuurlijk, dat klopt. Natuurlijk is het niet goed, maar als coach denk ik dat het een klein beetje heeft geholpen dat we 2-1 maakten en dus meer geld binnenhaalden. Onder aan de streep is het denk ik wel positief. Of is dat wel heel positief gedacht?’’