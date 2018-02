Van Bronckhorst ziet in Arnhem drie backs wegvallen

,,Ridgeciano kreeg een harde klap in zijn gezicht en was helemaal groggy'', zei Van Bronckhorst. ,,We hebben geen risico met hem genomen. Jeremiah kon niet door omdat zijn schouder uit de kom ging.'' Feyenoord ontvangt volgende week zondag Heracles Almelo in De Kuip. Dan ontbreken in ieder geval aanvaller Bilal Basaçikoglu en linksback Tyrell Malacia, de vervanger van Haps. Beiden werden in Arnhem in de tweede helft met rood van het veld gestuurd.