Van Bronckhorst: Verdienden om hier te winnen

Giovanni van Bronckhorst zag op bezoek bij Vitesse een ‘goed Feyenoord’, maar ging toch teleurgesteld de bus in. ,,We verdienden het om hier te winnen, maar belonen onszelf niet”, baalde de vertrekkende trainer.

Feyenoord slaagde er ook in Arnhem niet in om een uitduel in winst om te zetten (1-1). ,,We speelden de eerste helft uitstekend, kwamen goed onder de druk van Vitesse uit. We creëerden heel veel mogelijkheden om de score te openen. Dat doe je gelukkig vlak voor rust en daarmee ga je verdiend de rust in”, vond Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. Meteen na rust viel de 1-1 van Dauda. ,,In het eerste kwartier van de tweede helft maakten we het onszelf onnodig moeilijk.”

Bij de gelijkmaker gingen Haps, Martina en doelman Delle niet vrijuit. ,,Ik heb het nog niet terug gezien, maar hij valt te makkelijk”, zei Van Bronckhorst. ,,De bal werd in de rug van Ridgeciano weggestoken en daarna kwam een snelle voorzet. Dat verwachtten we achterin niet, waardoor we te veel ruimte lieten tussen Joris en de laatste lijn. De bal kwam er precies tussen. Je zag dat er een beetje twijfel was bij Joris en de verdedigers.”

,,Tegenover die tegengoal staan wel een hele hoop positieve dingen. We spelen een hele goede wedstrijd en verdienen om te winnen. We belonen onszelf alleen niet als je kijkt naar het aantal mogelijkheden dat we hebben gecreëerd.”

Van Persie

Aanvoerder Robin van Persie kon zich vinden in de woorden van zijn trainer. ,,In de eerste helft speelden we wel goed, maar na rust laten we meteen terug komen”, reageerde de spits, die zelf een aantal grote kansen liet liggen. ,,Op het einde ging het over en weer. Zij hebben kansen gehad, maar wij ook volop. Dus ik weet het niet...”