Van Bronckhorst teleurgesteld: Het valt niet de goede kant op

Voorbeschouwing Extra huiswerk Ambrose en Meijers in aanloop naar FC Utrecht

15:39 Stijn Vreven houdt voor de uitwedstrijd met FC Utrecht zondag (14.30 uur) vertrouwen in Thierry Ambrose. ,,Ik wil mijn spits niet doodmaken door hem te passeren. Daar heeft hij niks aan. Wat hij nodig heeft, is een doelpunt. Zolang hij blijft werken in dienst van het team, laat ik hem staan. Ik hoop wel dat hij snel over dat dode punt heen is.”