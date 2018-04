Van Bronckhorst: In alle rust voorbereiden op de bekerfinale

Feyenoord speelt op zondag 22 april de bekerfinale tegen AZ. Dat is een cruciaal duel voor de Rotterdammers, die in de eredivisie met de vierde plaats genoegen lijken te moeten nemen. Van Bronckhorst neemt alle spelers uit de selectie mee. Ook Jeremiah St. Juste gaat mee richting Zuid-Spanje. De verdediger herstelt van een operatie aan zijn schouder, die hem sinds half februari aan de kant houdt.



,,De trainingsvelden en het hotel zijn uitstekend, waardoor we daar goed kunnen trainen en beelden kunnen bekijken. Daarna kunnen we donderdag fris terugkeren in Rotterdam en kan de volledige focus op de beslissende laatste fase van het seizoen'', aldus Van Bronckhorst.



Feyenoord speelt in aanloop naar de bekerfinale in de eredivisie tegen FC Utrecht (zondag) en Willem II (volgende week woensdag). Na de bekerstrijd met AZ volgen nog twee competitiewedstrijden voor Feyenoord, tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen.