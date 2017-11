Van Bronckhorst geeft Jørgensen rust

,,Nicolai is gisteren na de lunch ziek geworden, hij heeft wat overgegeven. Bovendien heeft hij nog wat last van zijn pols en speelde hij recent met Denemarken een aantal wedstrijden'', zei Van Bronckhorst kort voor de aftrap bij Ziggo Sport. ,,We willen hem fris houden voor zaterdag.''



Feyenoord is na vier wedstrijden nog altijd puntloos in de Champions League en treft met Manchester City de ongeslagen koploper. ,,Verliezen went nooit. Maar we moeten ook verder kijken. Zaterdag wacht Groningen. Daarom nemen we geen risico met een aantal spelers.'' Naast Jørgensen zitten ook de verdedigers Bart Nieuwkoop en Jeremiah St. Juste uit voorzorg op de bank.