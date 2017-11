'De vorm is stijgende, nu omzetten in resultaten'

Renato Tapia is fit genoeg om te beginnen in Den Haag. De international van Peru stapt na de wedstrijd snel het vliegtuig in om naar Nieuw Zeeland te reizen. Daar moet hij met Peru kwalificatie afdwingen voor het WK 2018 in Rusland. ,,Die wedstrijd zit al een maand in mijn hoofd," zegt Tapia. ,,Maar eerst met Feyenoord presteren tegen ADO Den Haag. Daar is alles nu op gericht. Daarna komt pas de play-off. Ik ben fit. Ideaal was geweest om mijn spierblessure nog een week extra te geven, maar door al het blessureleed was mijn terugkeer al tegen Sjachtar gewenst. Ik ben er in Oekraïne op tijd uitgegaan, dat moet er voor zorgen dat ik ook tegen ADO probleemloos kan spelen."