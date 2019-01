Van Bronckhorst: Behoorlijk weerstand kunnen bieden

,,Ik denk dat we kunnen spreken van een goede oefenwedstrijd tegen een zeer goede tegenstander‘’, aldus Van Bronckhosrt. ,,Natuurlijk heb ik dingen gezien die beter kunnen, bijvoorbeeld de manier waarop we het eerste doelpunt tegen krijgen. Dat zijn leermomenten. Gelukkig ging er ook heel veel goed.’’

Dat het soms moeilijk was ,noemde hij logisch. ,,We speelden tegen de koploper van de Bundesliga. Bovendien heeft Dortmund zich als nummer één van de groep geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Dat zegt wel iets. Toch hebben wij behoorlijk weerstand kunnen bieden. Bovendien is bijna iedereen fit. Dat hebben we dit seizoen eigenlijk nog niet eerder meegemaakt.’’