Van Bronckhorst baalt nog NAC thuis: 'En selectie wordt steeds minder breed'

Giovanni van Bronckhorst is blij dat Sven van Beek weer beschikbaar is. De verdediger was anderhalf jaar uit de roulatie, maar dinsdag tegen Napoli maakte hij eindelijk zijn rentree.

Door Mikos Gouka

De trainer van Feyenoord ziet Van Beek echter niet als een kandidaat om al in de basis te beginnen tegen AZ. ,,Ik ben heel blij dat Van Beek alweer een tijdje terug is bij de groep’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Hij is fris en gretig, tegen Napoli heb ik hem een paar speelminuten kunnen geven. We zullen hem de komende weken meer minuten gaan geven. Misschien als invaller bij de hoofdmacht, maar zeker in het tweede elftal. De spoeling centraal achterin is wel heel dun geworden. Renato Tapia is eigenlijk een verdedigende middenvelder, maar bij Peru en in het tweede elftal speelt hij weleens achterin. En Jerry St. Juste is er nog, dat zijn drie spelers.’’

Jørgensen

De terugkeer van de bijna fitte Nicolai Jørgensen is aanstaande. Van Bronckhorst durft het echter nog niet aan om hem al in Alkmaar tegen AZ te brengen. In dat geval zou ook de Deense nationale ploeg een beroep op de spits kunnen doen. ,,Jørgensen verwacht ik na de interlandbreak weer helemaal terug'', zegt Van Bronckhorst, die ook de fysieke gesteldheid van Jens Toornstra nauwlettend in de gaten houdt. ,,Toornstra had last van vocht in zijn knie. Uit het niets. Maar hij speelt niet als er vocht in de knie zit. We kijken er wel naar. Het gebeurde vlak voor de wedstrijd tegen NAC. Dat kostte hem die wedstrijd. In de aanloop naar Napoli hebben we rekening met zijn klachten gehouden.''

De wedstrijd tegen AZ is belangrijk, maar uiteraard niet beslissend, zegt Van Bronckhorst. ,,De achterstand op PSV is drie punten, maar we zijn net onderweg. Er is nog een hele competitie te spelen, maar het klopt dat we te weinig punten hebben gepakt. Tegen PSV hadden we meer verdiend. Ik baal echt van NAC thuis, die 0-2 nederlaag. Die andere wedstrijden konden we verliezen, denk ik. AZ uit was vorig jaar de beste wedstrijd van het seizoen. Maar we moeten eerlijk zijn: ik moet heel veel wisselen. Daar hebben we gewoon mee te maken. Dat was vorig jaar minder. We hebben geen vaste ploeg die al weken met elkaar speelt. Dan heb je minder automatismen. De selectie wordt steeds minder breed. Nog achttien veldspelers en drie keepers. Dat is niet heel breed.’’

En de individuele fouten die spelers maken, kun je op twee manier uitleggen. Feyenoord kreeg tegen Napoli drie goals tegen, maar gaf er eigenlijk twee zelf weg. Verder bleef de schade nog beperkt. Renato Tapia en Kevin Diks waren de boosdoeners bij de 2-0 en 3-0 van de Italianen. ,,Maar je ziet ook dat we veel balbezit hadden, dat Napoli ons niet makkelijk onder druk kon zetten. Dat merkte je aan de spelers en dat merkte je aan hun trainer. Onze opbouw was ook gewoon goed. Maar duels in de top worden wel beslist op details en dat deden we dus niet goed.’’