Van Bronckhorst: Andere spelers? We moeten vooral anders op het veld staan

Feyenoord was in Zwolle nota bene op volle oorlogssterkte en bovendien was er luidkeels geroepen dat er in Marbella, een week voor de hervatting van de competitie, zo agressief en scherp was getraind. Toch kwam het er totaal niet uit. ,,Wij hebben een deel van de eerste helft gevoetbald, we hebben de kansen gekregen om op 0-1 te komen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Die kansen hebben we niet verzilverd. Na rust werd het steeds minder en kwamen we als team uit elkaar te vallen. We stonden niet meer met één gedachte op het veld, de linies werden te groot en dan wordt het moeilijk voetballen. Dan speel je tegen jezelf en krijgt de tegenstander teveel kansen.’’



,,We hebben ons kunnen voorbereiden, maar het was niet optimaal. Het personeel heeft er alles aan gedaan om het veld sneeuwvrij te krijgen. Uiteindelijk hebben we op een kwart veld kunnen trainen. Dat was voldoende.’’