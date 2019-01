Van Bronckhorst aan einde van het seizoen weg bij Feyenoord

Van Bronckhorst heeft de directie laten weten na vier seizoenen te vertrekken bij de Rotterdamse club en toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.



Bij Feyenoord won de coach vijf prijzen, waaronder de eerste landstitel in achttien jaar tijd. ,,Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden. We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of via het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit. Tegelijkertijd heb ik veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo", vertelt Van Bronckhorst op de clubwebsite.