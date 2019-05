Van Bommel zag Ajax als titelfavoriet: ‘Als je zoveel kan investeren...’

PSV verloor aan het begin van het seizoen de strijd om de Johan Cruijff Schaal en werd voor de winterstop uitgeschakeld in de KNVB-beker en de Champions League. ,,Ik heb voor aanvang van het seizoen gezegd dat Ajax de grote favoriet was. Als je zoveel geld kunt investeren, dan ben je gewoon de favoriet. Maar ik heb ook gezegd dat de favoriet niet altijd kampioen wordt. Ik kan nu verder allerlei mooie dingen gaan vertellen, maar wij worden geen kampioen. Dat is zonde’', aldus Van Bommel.



Direct tijdens de eerste speeldag nam PSV een voorsprong op Ajax. Die hield de uittredend kampioen vast tot een maand geleden bij Vitesse (3-3). PSV liet meerdere keren na om Ajax op een grote achterstand te zetten. Het onderlinge duel, eind maart in de ArenA, was volgens Van Bommel beslissend. ,,Je kunt nu alles terug gaan halen. Maar de uitwedstrijd tegen Ajax was wel cruciaal, waarin we tegen tien man op 1-1 kwamen. We gaven daarna, op de 3-1 van David Neres na, ook geen kans meer weg.’’



Van Bommel wilde nog niet vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, waarin PSV zich moet revancheren. ,,Wij kunnen alles verbeteren, maar daar ben ik op dit moment absoluut niet mee bezig. Als je ons vanaf het begin van het seizoen ziet voetballen, zit daar een aardig idee achter. De uitvoering was vaak goed en we scoorden veel en kregen weinig doelpunten tegen.’’



Tegen AZ scoorde PSV voor het eerst dit seizoen in de eredivisie niet. Van Bommel: ,,Ondanks onze matige tot slechte technische uitvoering en slecht positiespel, hadden we nog gelijk kunnen spelen of kunnen winnen. Maar dat zou onverdiend zijn geweest.’’