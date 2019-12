Van Bommel wisselt er lustig op los, Advocaat wacht 800ste duel in eredivisie

OpstellingenAjax opent vanavond de zestiende speelronde in de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Willem II. PSV moet zaterdag thuis winnen van Fortuna Sittard, Feyenoord treft zondag in Arnhem het dolende Vitesse. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op alle negen eredivisieduels dit weekend.

Willem II. Ajax.

ADO Den Haag - FC Twente (zaterdag 18.30 uur)

Na het vertrek van Fons Groenendijk zal ADO onder de leiding van interim-coach Dirk Heesen zaterdagavond de draad weer oppakken. FC Twente lijkt, op basis van het recente verleden, de ideale tegenstander om de Hagenaars van de nodige kleur op de wangen te voorzien. ADO verloor namelijk slechts één van de laatste tien eredivisieduels met de Tukkers. Een zege zou meer dan welkom zijn: ADO staat pas voor de vierde keer in de clubgeschiedenis op tien nederlagen na vijftien eredivisieduels.

FC Twente. ADO.

VVV-Venlo - FC Emmen (zaterdag 19.45 uur)

Voor zowel VVV als FC Emmen is de onderlinge confrontatie er één van groot belang in de strijd tegen degradatie, maar of dat spektakel op gaat leveren is maar zeer de vraag. VVV (48) en FC Emmen (52) kwamen dit eredivisieseizoen tot minder schoten op doel dan alle overige teams. Voor doelpunten rekent VVV op spits Haji Wright, maar de Amerikaan is nog niet bepaald productief. Hij kwam dit seizoen in 982 speelminuten nog niet tot een doelpunt of een assist; geen aanvaller speelde dit eredivisieseizoen zoveel minuten zonder bij een goal betrokken te zijn als de VVV’er.

FC Emmen. VVV.

PSV - Fortuna Sittard (zaterdag 19.45 uur)

Na zes competitieduels met slechts één zege kunnen de Eindhovenaren zich tegen Fortuna niet nog een flater veroorloven. In de twintig wedstrijden tussen beide ploegen in de eredivisie verloor PSV nog nooit: zeventien keer werd er gewonnen, drie keer eindigde het duel in een gelijkspel. Met welke elf PSV aan de aftrap zal verschijnen, is lastig te voorspellen. Mark van Bommel voerde dit seizoen al 37 (!) wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van de competitiewedstrijd daarvoor. Dat is minimaal tien meer dan iedere andere eredivisietrainer dit seizoen.

Fortuna Sittard. PSV.

PEC Zwolle - AZ (zaterdag 20.45 uur)

Met vijftien punten uit evenveel duels staat PEC slechts één punt boven de streep. Een goed resultaat halen tegen het swingende AZ zal dit weekend een hels karwei worden. De Zwollenaren wonnen slechts één van de laatste veertien eredivisiewedstrijden tegen de Alkmaarders. Het trackrecord van John Stegeman belooft ook weinig goeds: hij verloor als trainer al zijn zeven eredivisie-ontmoetingen met AZ en incasseerde hierin liefst 27 doelpunten: gemiddeld 3,9 per duel.

AZ. PEC.

Vitesse - Feyenoord (zondag 12.15 uur)

Vitesse. Feyenoord.

FC Groningen - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

Slechts twee punten scheiden beide subtoppers op de ranglijst in het voordeel van de bezoekers. Dat de verschillen op het veld zondagmiddag ook klein zullen zijn, ligt voor de hand. De laatste drie eredivisie-ontmoetingen tussen FC Groningen en FC Utrecht eindigden immers in een gelijkspel. Gezien de recente resultaten mogen veel treffers niet worden verwacht. De ploeg van John van den Brom wist de afgelopen drie duels niet te scoren en loste in die wedstrijden slechts vijf schoten op doel.

FC Utrecht. FC Groningen.

RKC Waalwijk - sc Heerenveen (zondag 14.30 uur)

De Waalwijkers staan nog onderaan in de eredivisie, maar de inhaalrace is ingezet. De ploeg van Fred Grim pakte de afgelopen vier wedstrijden zeven van de acht behaalde punten. De laatste thuiszege van RKC op sc Heerenveen is echter al even geleden. Die overwinning dateert van maart 2003. Sindsdien ontving de ploeg uit Waalwijk Heerenveen nog acht keer in de eredivisie en werd er vijf keer verloren. Opmerkelijk feitje: RKC pakte dit eredivisieseizoen de meeste kaarten (39), terwijl sc Heerenveen van alle teams het minst vaak op de bon ging (15 keer).

Heerenveen. RKC.

Sparta - Heracles (zondag 16.45 uur)

Sparta staat keurig op de elfde plaats in de eredivisie, maar de ruime nederlaag afgelopen weekend tegen Willem II (4-0) zat coach Henk Fraser dwars. Tegen Heracles krijgen zijn spelers een uitgelezen kans het beroerde optreden goed te maken. Sparta is ongeslagen in acht van de laatste negen eredivisiewedstrijden tegen Heracles in Rotterdam (W5, G3), maar verloor de meest recente thuisontmoeting met de Heraclieden: 2-5 in mei 2018. Bryan Smeets zal Sparta van de nodige creativiteit moeten voorzien. Hij creëerde in zijn eerste negen competitiewedstrijden dit seizoen 23 kansen, maar kwam in zijn laatste vijf wedstrijden in de eredivisie tot slechts twee gecreëerde kansen.