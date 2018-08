Van Bommel verklaart winst op FC Utrecht: 'Domineren en controleren'

Mark van Bommel deed het tijdens de persconferentie na PSV-FC Utrecht rustig aan, na de winst van zijn eerste eredivisiewedstrijd als coach. Er was bij hem zeker geen sprake van euforie, maar via een grijns was wel de tevredenheid te zien. Met de 4-0 zege op FC Utrecht, de afgelopen jaren een top-5 ploeg, kreeg PSV de gewenste start.

En passant pakte het jonge talent Dante Rigo (19) in de tweede helft 25 speelminuten, kon topaankoop Maxi Romero zijn debuut maken en hield de ploeg zonder veel problemen de nul. Een mooie avond dus voor PSV, die volgens de coach verklaard kon worden uit fases van domineren en controleren. ,,Je moet eerst nog maar even op 1-0 en 2-0 komen. Als je dominant bent en de wedstrijd bijna steeds controleert, heb je een goede kans dat je op een gegeven moment scoort en dat lukte ons." Gastón Pereiro was voor rust de uitblinker, Steven Bergwijn nam die rol in de tweede helft over.

Na de 2-0 van Bergwijn na pakweg een uur vielen er behoorlijke gaten bij FC Utrecht en verslond PSV de prooi door er nog een versnelling tegenaan te gooien. De ploeg gaf vol gas, zette nog feller druk op momenten dat de bal verloren ging en denderde daarna over de tegenstander heen. Het was al snel 4-0 en er hadden nog wel een paar goals bij kunnen vallen, maar dat had misschien een geflatteerde uitslag tot gevolg gehad. ,,Op 0-0 was het ook al zo dat we domineerden en controleerden, alleen komen de situaties waarin we kunnen scoren dan nog niet zo vaak voor."

Van Bommel gaf Rigo speeltijd, omdat hij hem bij een 2-0 stand nodig dacht te hebben. ,,Wij hebben pakweg 25 spelers en nu was er een moment waarop ik hem het meest geschikt vond om in ploeg te komen. Het is mooi dat we zoveel goede spelers hebben."