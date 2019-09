Van Bommel verbaasd over terugval: ‘Heel nonchalant’

,,We speelden zeer goed, heel dominant en met veel beweging. Na de rust waren we echter heel nonchalant. We leden heel veel onnodig balverlies. Het leek wel of ze allemaal met een zak aardappelen op hun rug liepen te voetballen”, stelde Van Bommel bij Fox Sports.



Voor PSV-aanvoerder Pablo Rosario had het duel nog wel een persoonlijk tintje. Hij opende in de 12de minuut de score met zijn eerste eredivisietreffer in zijn loopbaan. De 22-jarige middenvelder werkte tegen FC Groningen alweer zijn 53e wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland af. Hij kreeg de afgelopen periode nogal wat kritiek te verwerken, maar liet zich tegen FC Groningen dus van zijn beste kant zien. ,,De kritiek was terecht. Ik werk hard om zo snel mogelijk weer veel goede wedstrijden te spelen”, stelde Rosario.



