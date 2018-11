Van Bommel schrijft geschiedenis in eredivisie

VIDEO Van der Gaag vindt niveau NAC tegen Emmen ‘ontluiste­rend’

8:51 Het slechte optreden van NAC bij FC Emmen (2-0 verlies) gaat trainer Mitchell van der Gaag niet in de koude kleren zitten. ,,Ik sta hier met een heel slecht gevoel. In de kleedkamer heb ik het woord ‘ontluisterend’ gebruikt. Dat geeft denk ik wel weer hoe we in de tweede helft hebben gevoetbald.”